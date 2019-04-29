Белорусы и украинцы скупают доли в Петербурге﻿﻿

Основной поток заявок на доли в центре Санкт-Петербурга исходит от иностранных граждан, говорится в исследовании АН "Доли.ру". Преимущественно это украинцы и белорусы, которые для получения вида на жительство должны жить там, где прописаны.



В Петербурге хотят запретить строительство...

Как отмечают эксперты, в настоящий момент самые востребованные локации у инвесторов — это районы Центральный, Петроградский, Василеостровский и частично Адмиралтейский.

По мнению аналитиков, доли в квартирах Петербурга становятся наиболее востребованным инвестиционным продуктом. Такие лоты с целью постоянного проживания или получения дохода приобретают как частные лица, так и агентства недвижимости.

Порядка 80% случаев "частники" и агентства недвижимости инвестируют в доли, которые равны комнате в обычной "коммуналке". Схема операции проста. Покупка комнаты с последующим выкупом остальных жилых помещений и продажа всего объекта целиком по более высокой цене.

Физические лица как правило нацелены на приобретение комнат в двух и более комнатных квартирах. Агентства недвижимости готовы рассматривать и однокомнатные лоты.

Неликвидным объектом для частников считается тот, где не определен порядок пользования и площадь доли не позволяет выделить комнату.

Сообщается, что наибольшим спросом у инвесторов пользуются доли в малонаселенных квартирах в исторических районах Петербурга.

Фото: ptzgovorit. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Максимальная аренда элитного жилья подешевела до 550 тыс. рублей в месяц﻿

Посуточная аренда в городах России втрое выгоднее долгосрочной﻿﻿

Аренда или покупка: что лучше?