Суд Екатеринбурга оштрафовал владельца квартиры за прописку 400 мигрантов

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который регулярно фиктивно ставил на учет мигрантов, пишет "Комсомольская правда". В общей сложности за четыре месяца мужчина зарегистрировал на своей жилплощади на улице Стрелочников 401 иностранного гражданина.



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По данным следствия, обвиняемый осознавал, что без постановки на учет по месту пребывания нахождение на территории РФ иностранных граждан невозможно. Действуя без намерения фактически предоставить помещение для проживания, в нарушение действующего законодательства мужчина фиктивно ставил на учет иностранных граждан.

Отмечается, что при этом он предоставил в отдел по вопросам миграции данные о факте постоянного пребывания указанных лиц в жилом помещении.

Мужчина признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного судебного района Екатеринбурга назначил гражданину Владимиру Волкову наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Фото: gazeta-savelki.ru

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