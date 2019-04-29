В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который регулярно фиктивно ставил на учет мигрантов, пишет "Комсомольская правда". В общей сложности за четыре месяца мужчина зарегистрировал на своей жилплощади на улице Стрелочников 401 иностранного гражданина.
По данным следствия, обвиняемый осознавал, что без постановки на учет по месту пребывания нахождение на территории РФ иностранных граждан невозможно. Действуя без намерения фактически предоставить помещение для проживания, в нарушение действующего законодательства мужчина фиктивно ставил на учет иностранных граждан.
Отмечается, что при этом он предоставил в отдел по вопросам миграции данные о факте постоянного пребывания указанных лиц в жилом помещении.
Мужчина признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного судебного района Екатеринбурга назначил гражданину Владимиру Волкову наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.
Фото: gazeta-savelki.ru
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