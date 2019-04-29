В регионах России только за месяц съемные квартиры подорожали на 5-6%, пишет "Коммерсант". Спрос на них остается стабильным.
Как отмечают эксперты, средний чек аренды однокомнатной квартиры в стране в настоящее время составляет 15,8 тыс. рублей. Этот показатель увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По оценкам аналитиков, наиболее заметным оказался рост стоимости аренды в Москве. В настоящее время однокомнатные квартиры в городе сдаются в среднем за 37,7 тыс. руб. в месяц. В целом это на 12% больше, чем годом ранее. И на 3,4% дороже, чем в феврале.
По прогнозам экспертов, в краткосрочной перспективе на рынок аренды жилья в столичном мегаполисе будут существенно влиять сезонные факторы. Например, уже сейчас на рынке появляются квартиры, которые собственники рассчитывают сдавать с мая по октябрь.
Короткая аренда, как правило, дешевле долгосрочной. Спрос на "летние" квартиры традиционно формируют туристы и абитуриенты.
Фото: ptzgovorit.ru
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