В преддверии летнего сезона квартиры в некоторых приморских городах Краснодарского края подорожали, в других — подешевели, говорится в исследовании компании "МИР КВАРТИР". В Крыму почти повсеместно наблюдается рост цен.
Как отмечают эксперты компании, Сочи все последние годы динамично растет в цене. Не стали исключением и последние 12 месяцев. За этот период Олимпийская столица нарастила еще почти 11%.
Рынок недвижимости Анапы также активно развивается и дорожает, компенсируя свою недооцененность. За год она прибавила 6%.
Другие черноморские курорты, в частности, Геленджик (-5%) и Туапсе (-8%), упали в цене.
Средний чек сочинской квартиры достиг 12,5 млн рублей. На эти деньги можно купить две квартиры — одну в Анапе (где средняя цена 7 млн рублей), другую в Туапсе (5,5 млн).
Средний "квадрат" в Краснодарском крае оценивается в 70 тыс. рублей (-4,7%). Но, по мнению аналитиков, ситуация еще может выправиться в разгар сезона.
Рост наблюдается я в Крыму. С апреля прошлого года средняя динамика по полуострову составила, по данным Mirkvartir. ru, +10,5%. На ситуацию повлияло строительство Крымского моста в прошлом году. Больше всего выросли в цене высококачественные предложения.
Самое дорогое жилье на полуострове продается в Ялте — 145 тыс. рублей. На 13% выросли Коктебель, Алупка и Гурзуф. Средняя цена квартир по Крыму, включая Севастополь, составила 92 тыс. руб./кв. м.
Фото: estate.pravda.ru
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