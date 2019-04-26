Москва в первом квартале 2019 года увеличила объемы строительства жилья по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 4,6 раза — до 1,3 млн кв. м, передает РБК. Подмосковье в январе-марте сократило ввод жилой недвижимости на 34,5% — до 1,6 млн руб.
Несмотря на это, по данным Росстата, Московская область заняла первое место по объему ввода жилья — 10,7% всего построенного в стране за первый квартал.
На третьем месте по объему жилищного строительства среди регионов России по итогам квартала занимает Краснодарский край. Регион сдал 879 тыс. кв. м, увеличив показатель на 7%.
В Северной столице за квартал сдали 293 тыс. кв. м жилой недвижимости. Это на 60% ниже прошлогоднего результата.
Отмечается, что в целом по России ввод жилья в январе-марте 2019 года сократился на 5,6% — до 14,8 млн "квадратов". На долю индивидуальных домов пришлось 52,1% этого объема.
Московские власти планируют увеличить объемы строительства жилой недвижимости в столице в 2023–2024 годах до 5 млн кв. м.
Фото: mirnov.ru
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