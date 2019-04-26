После перехода на эксроу контроль за "долевкой" отменят — Якушев

Процедуры, связанные с контролем за долевым строительством, должны быть отменены при переходе на проектное финансирование, передает РИА Недвижимость. Это произойдет после того, как переходный период закончится и проектное финансирование заработает на 100%.



Квартирный вопрос: дольщиков защитят от...

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, все процедуры, которые касались контроля за долевым строительством, должны уйти после перехода на счета эскроу. Министр добавил, что проектное финансирование — это уже взаимоотношение застройщика и банка. "Зачем ещё туда контролирующим государственным органам заходить?", — подчеркнул Владимир Якушев.

Как сообщалось ранее, с 1 июля 2019 года все застройщики, работающие со средствами граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением счетов эскроу.

Деньги дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет. С этого времени девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям. Возводить жилье будут на банковские кредиты.

Фото: ysia.ru

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