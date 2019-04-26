Процедуры, связанные с контролем за долевым строительством, должны быть отменены при переходе на проектное финансирование, передает РИА Недвижимость. Это произойдет после того, как переходный период закончится и проектное финансирование заработает на 100%.
По словам главы Минстроя Владимира Якушева, все процедуры, которые касались контроля за долевым строительством, должны уйти после перехода на счета эскроу. Министр добавил, что проектное финансирование — это уже взаимоотношение застройщика и банка. "Зачем ещё туда контролирующим государственным органам заходить?", — подчеркнул Владимир Якушев.
Как сообщалось ранее, с 1 июля 2019 года все застройщики, работающие со средствами граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением счетов эскроу.
Деньги дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет. С этого времени девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям. Возводить жилье будут на банковские кредиты.
Фото: ysia.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Обманутые дольщики Сочи попросили мэра не сносить незаконные новостройки
Вторичный рынок или новостройка: преимущества и недостатки
Каждый девятый покупатель квартиры в новостройке приобретает машино-место
Средний чек покупки жилья в новостройках Петербурга составил 4 млн рублей
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт. Сперва певица находилась в нормальном состоянии, однако сегодня, продюсер артистки рассказала, что у девушки начались осложнения.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
27-летний боец Магомед Юнусилау лишился отца, которого избили полицейские. 46-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.