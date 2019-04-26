В России проведут реконструкцию более 100 военных аэродромов﻿

Министерство обороны России начинает масштабную программу реконструкции аэродромной сети. Это делается в интересах более оперативного применения авиации и её безопасной эксплуатации, передает ТАСС. Планируется отремонтировать более 13 млн кв. м искусственных покрытий аэродромов.



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Как заявил глава ведомства Сергей Шойгу, сейчас министерство обороны готовит проект плана реконструкции и ремонта 106 аэродромов.

Также сообщается, что в планах Минобороны строительство более 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта самолётов. Помимо этого будет создана инфраструктура для перспективных авиакомплексов.

Комплексную реконструкцию военных аэродромов планируется завершить к 2028 году.

По словам министра, за последние пять лет выполнена реконструкция искусственных взлётно-посадочных полос 12 аэродромов — "Ахтубинск", "Витязево", "Ейск", "Кореновск", "Крымск", "Липецк", "Моздок", "Приволжский", "Североморск-1", "Чкаловск", "Энгельс" и "Чкаловский".

Сейчас ведутся работы ещё на четырёх аэродромах — "Балтимор", "Степь", "Нагурская" и "Темп". Причем два из них расположены в Арктической зоне.

Фото: regnum.ru

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