Министерство обороны России начинает масштабную программу реконструкции аэродромной сети. Это делается в интересах более оперативного применения авиации и её безопасной эксплуатации, передает ТАСС. Планируется отремонтировать более 13 млн кв. м искусственных покрытий аэродромов.
Как заявил глава ведомства Сергей Шойгу, сейчас министерство обороны готовит проект плана реконструкции и ремонта 106 аэродромов.
Также сообщается, что в планах Минобороны строительство более 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта самолётов. Помимо этого будет создана инфраструктура для перспективных авиакомплексов.
Комплексную реконструкцию военных аэродромов планируется завершить к 2028 году.
По словам министра, за последние пять лет выполнена реконструкция искусственных взлётно-посадочных полос 12 аэродромов — "Ахтубинск", "Витязево", "Ейск", "Кореновск", "Крымск", "Липецк", "Моздок", "Приволжский", "Североморск-1", "Чкаловск", "Энгельс" и "Чкаловский".
Сейчас ведутся работы ещё на четырёх аэродромах — "Балтимор", "Степь", "Нагурская" и "Темп". Причем два из них расположены в Арктической зоне.
Фото: regnum.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|В Приморье пилотам штурмовиков Су-25 пришлось приземляться на "зараженный" аэродром
Как сносит мозги у людей и самолетов
Как "беспилотник" СССР атаковал Европу
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт. Сперва певица находилась в нормальном состоянии, однако сегодня, продюсер артистки рассказала, что у девушки начались осложнения.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
27-летний боец Магомед Юнусилау лишился отца, которого избили полицейские. 46-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.