В 2019 году в столице введут в эксплуатацию 450 тыс. кв. м офисных площадей, передает РИА Новости. Это в 3,6 раза больше, чем по итогам 2018 года.
Как отмечают эксперты компании Colliers International, спрос на офисы в Москве по-прежнему превышает предложение. В частности, если два года назад доля свободных помещений в московских бизнес-центрах составляла 11,9%, то сегодня — 7,9%.
Сообщается, что объем московских офисов, доступных для продажи или аренды, с начала года сократился до 292 тыс. кв. м, то есть почти на 10%. Вместе с тем, 67% офисных помещений расположено за пределами Третьего транспортного кольца и не подходит крупным компаниям.
Аналитики отмечают, что выводить на рынок новые объекты девелоперы не торопятся. Всего с января по март в эксплуатацию было введено всего 27,5 тыс. кв. м офисов. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
По итогам 2018 года в Москве ввели в эксплуатацию рекордно низкое за почти 20 лет количество новых офисов — 133,3 тыс. кв. м.
По мнению наблюдателей, рынок находится в комфортной фазе восстановления и достаточно стабильного спроса. Это позволяет собственникам, даже несмотря на увеличение объемов ввода, повышать ставки.
Фото: riamo.ru
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