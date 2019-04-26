Эксперты назвали самые бюджетные дачи на берегу моря в Крыму

Приобрести свой дачный домик с собственным участком на берегу Черного моря в Крыму можно всего за 1,2 млн рублей, говорится в исследовании компании "МИЭЛЬ-Франчайзинг".



Крым, Гагры, Юрмала: наши любимые советские курорты / Новости от 17.07.2018 16:59

Первое место среди наиболее бюджетных объектов, которые можно приобрести на берегу Черного моря, занимает лот в Балаклавском районе на участке 4 сотки. Общая площадь дома — 25 кв. м. В нем есть электричество и центральный водопровод. Цена вопроса — 1,2 млн рублей.

Второе место в рейтинге наиболее бюджетных предложений занимает 2-комнатная дача в Евпатории. Площадь домика — 29 кв. м., санузел и летний душ во дворе. Есть водопровод. Во дворе — колодец. Дача расположена на участке 4 сотки. Стоит такая дача у моря 1, 6 рублей.

Уже дороже, за 2,7 млн рублей предлагается дом площадью 59 кв. м в городском округе Судак. В доме четыре летние комнаты, электричество, центральный водопровод.

Как отмечают эксперты, все эти предложения требуют немалых денежных вложений.

Также за 3,2 млн рублей можно приобрести дом 82 кв. м на садовом участке 9 соток в пригороде Симферополя.

Фото: crimea.ria.ru

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