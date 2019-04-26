"Дачную амнистию" продлят до 2022 года

Проект закона о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2022 года будет внесен на рассмотрение Госдумы после 13 мая, передает ТАСС. Кроме того, законопроект предлагает "расширить круг объектов".



Открытый вопрос. Дачная амнистия

В настоящее время действует упрощенный порядок регистрации прав собственности садовых домов и хозпостроек. Его сроки обозначены до марта 2010 года.

Тем не менее, как отмечают эксперты, в результате масштабной садовой реформы в стране "дачная амнистия" по сути перестала работать.

По словам главы профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, законодательная новелла будет внесена сразу после майских праздников.

"Были поддержаны предложения о восстановлении действия "дачной амнистии" до 1 марта 2022 года в отношении жилых домов, жилых строений и садовых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года, то есть до вступления в силу последних изменений", — подчеркнул депутат.

Помимо этого, в отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок. В итоге в орган стройнадзора направляется не два, а одно уведомление — только об окончании строительства.

Фото: ysia.ru

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