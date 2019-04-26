Новый вид парковок для самокатов и велосипедов появится в столице﻿

Новый вид парковок для велосипедов и самокатов планируется создать в столичном мегаполисе, передает ТАСС. Московские власти разработают дизайн-проект совмещенных парковок.



Требуйте парковки для велосипедов!

Об этом заявил замруководителя по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства ЦОДД Артур Шахбазян. Сообщается, что основным отличием парковок будет то, что их приспособят не только для велосипедов. На них москвичи смогут припарковать свои самокаты.

По словам Шахбазяна, в столице развивается прокат электросамокатов. Этому виду транспорта также необходимы парковки. Как сообщалось ранее, все московские велопарковки и навигационные стелы будут подготовлены к использованию к 1 мая.

Их тщательно отмоют, а старые заменят на новые в случае, если будут обнаружены повреждения. Сейчас в Москве расположено более 2 тыс. велосипедных парковок.

Власти Москвы ранее заявили о планах проложить велодорожки на обустроенных улицах в центре столицы. Помимо этого планируется установить велосветофоры.

Фото: mosmonitor.ru

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