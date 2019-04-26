Пятая часть новостроек Москвы остается без метро

Сегодня на расстоянии 2-3 км от метро и далее (до 15-20 минут на общественном транспорте) на продажу выставлено 8,6 тыс. квартир в строящихся жилых комплексах, информирует РБК. Это почти 20% от общего объема предложения на первичном рынке Старой Москвы.



Московское метро признали самым современным и безопасным / Новости от 09.11.2018 09:50

Как отмечают эксперты, цена квартир в новостройках вдали от метро ниже, чем в среднем по городу, на 9-14%. Один "квадрат" в эконом-классе стоит 121,5 тыс. руб., в комфорт-классе — 153,5 тыс. руб., в "бизнесе"- 247,1 тыс. руб.

В удаленности от метро самое большое предложение представлено в комфорт-классе (63%), на бизнес-класс приходится 22%, на экономкласс — 14%.

По мнению аналитиков, из-за масштабного строительства метро в столичном мегаполисе его влияние на рост стоимости жилья заметно снизилось. Несмотря на то, что еще несколько лет назад, когда станций метро вводили меньше, взлет цен на жилую недвижимость мог доходить до 25%.

В настоящее время в столице на расстоянии более 2 км от станций метрополитена находятся 40 новостроек. Общий объем предложения в них насчитывает почти 9 тысяч квартир. Это примерно пятая часть совокупной экспозиции на первичном рынке Москвы в старых границах.

Фото: realty.rbc.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Московское метро - угроза для жизни свиристелей

Турникеты в московском метро смогут распознавать лица