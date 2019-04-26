Компания-разработчик домофонов, умеющих распознавать лица жильцов, ожидает стремительного роста спроса на свою продукцию в России, информирует РИА Новости. Эксперты прогнозируют, что ежегодный прирост количества таких домофонов будет составлять 100-150%.
Отмечается, что "умный" домофон позволяет жильцам домов заходить в свои подъезды, используя биометрические данные. В частности, при помощи технологии распознавания лиц.
Программа распознает и сравнивает лицо жителя подъезда с данными базы с помощью нейронных сетей. Биометрические данные жильцов хранятся на серверах.
По словам гендиректора компании DomoFace Анатолия Шагаева, рынок находится на начальном этапе развития. Потенциальный объем рынка по России — это 1,5 миллиона уже существующих подъездов, где установлены устаревшие домофоны.
"Мы согласны с прогнозами экспертов, что отмечается большой потенциал проектов, связанных с умными городами", — добавил эксперт.
Фото: properm. ru
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