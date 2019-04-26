"Умные" домофоны смогут распознать лица жильцов﻿

Компания-разработчик домофонов, умеющих распознавать лица жильцов, ожидает стремительного роста спроса на свою продукцию в России, информирует РИА Новости. Эксперты прогнозируют, что ежегодный прирост количества таких домофонов будет составлять 100-150%.



«Умный город»: как опыт Ленобласти поможет развитию российского проекта / Новости от 14.02.2019 18:57

Отмечается, что "умный" домофон позволяет жильцам домов заходить в свои подъезды, используя биометрические данные. В частности, при помощи технологии распознавания лиц.

Программа распознает и сравнивает лицо жителя подъезда с данными базы с помощью нейронных сетей. Биометрические данные жильцов хранятся на серверах.

По словам гендиректора компании DomoFace Анатолия Шагаева, рынок находится на начальном этапе развития. Потенциальный объем рынка по России — это 1,5 миллиона уже существующих подъездов, где установлены устаревшие домофоны.

"Мы согласны с прогнозами экспертов, что отмечается большой потенциал проектов, связанных с умными городами", — добавил эксперт.

Фото: properm. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Пилотный проект "Умный город" начнут внедрять в Березниках и Перми

Беспилотники "Калашникова" будут мониторить свалки в "умных городах"﻿

Система "умный дом": цена и функции

Россия перейдет на стандарты "умных городов"﻿