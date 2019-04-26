Особняк XIX века в Дашкове переулке внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, информирует портал столичной мэрии. Двухэтажное здание построено в стиле классицизм.
Дашков переулок, в котором находится здание, назван в честь одного из владельцев дома. Им был действительный статский советник и сенатор Андрей Дашков (1790-1865).
Кроме основного дома, в комплекс зданий входило несколько хозяйственных построек и деревянных жилых флигелей. Но они не сохранились. Уцелела лишь белокаменная ограда с металлическими ограждениями и воротами между домами № 5 и № 7 в Дашкове переулке.
Сообщается, что усадьба сменила несколько владельцев. В советское время в доме были размещены коммуналки. Потом здесь расположился Госснаб Казахской ССР.
В настоящее время здание является театральной площадкой.
Внутри усадьбы сохранились изразцовые печи и историческая лестница. На первом этаже можно увидеть узоры, выложенные из метлахской плитки.
Отмечается, что в последние годы охранный статус получили около 700 столичных памятников.
Ранее сообщалось, что объектом культурного наследия регионального значения объявлен бывший доходный дом купца Моисея Кочубея, в котором в 1913–1915 годах жил Владимир Маяковский.
Фото: mos.ru
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