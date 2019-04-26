Территорию вокруг Киевского вокзала преобразят

Вокруг Киевского вокзала благоустроят площади, улицы и переулки, информирует портал столичной мэрии. Все работы планируется завершить осенью 2019 года.



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Сообщается, что общая протяженность улиц и переулков вокруг Киевского вокзала составляет 18 км. Площадь территории благоустройства - около 47,5 гектара.

В настоящее время начались работы по комплексному благоустройству Киевского сквера, 2-го Брянского переулка, Брянской улицы, Можайского Вала, Можайского переулка, Киевской улицы, улицы Раевского, Платовской улицы.

Также ведутся работы по благоустройству Студенческой улицы, Дохтуровского переулка, Резервного проезда, 6-го Можайского переулка, улицы Дунаевского, Кутузовского переулка, 1-го Можайского тупика, Большой Дорогомиловской улицы, Смоленской улицы, Смоленской площади и непосредственно площади Киевского Вокзала.

Отмечается, что в рамках комплексного благоустройства все воздушные кабельные линии уберут под землю, в кабельную канализацию.

В сообщении говорится, что тротуары расширят и замостят гранитной плиткой. Общая площадь мощения составит почти 120 тысяч квадратных метров. Помимо этого будет установлено почти 127 тысяч метров гранитного бордюрного камня.

Фото: the-village.ru

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