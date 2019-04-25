Будущий переход на продажу жилой недвижимости через эскроу-счета и связанная с этим возможность подорожания квартир на 15% привели к всплеску спроса на квартиры в Московском регионе, информирует РИА Недвижимость.
Как отмечают эксперты, в первом квартале 2019 года объем продаж жилья в Новой Москве увеличился на 14% относительно аналогичного периода прошлого года. В других районах столичного мегаполиса — на 25%.
Сообщается, что в настоящее время ускоренный вывод на рынок новых объемов затрудняется необходимостью дополнительных расчетов финансовой модели с учетом возможного перевода продаж проектов на счета эскроу.
В итоге в первом квартале 2019 года на присоединенных территориях столицы в продажу было выведено на 38% меньше, чем годом ранее.
По данным аналитиков, примерно 65% покупателей жилья в Новомосковском округе — это жители других районов столицы. Как правило, это молодые специалисты, а также люди в возрасте 40-45 лет с достатком выше среднего.
Фото: cian.ru
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