На рынке жилья Московского региона отмечен всплеск спроса﻿

Будущий переход на продажу жилой недвижимости через эскроу-счета и связанная с этим возможность подорожания квартир на 15% привели к всплеску спроса на квартиры в Московском регионе, информирует РИА Недвижимость.



Москвичи начали вкладывать деньги в доходные дома / Новости от 14.07.2018 01:34

Как отмечают эксперты, в первом квартале 2019 года объем продаж жилья в Новой Москве увеличился на 14% относительно аналогичного периода прошлого года. В других районах столичного мегаполиса — на 25%.

Сообщается, что в настоящее время ускоренный вывод на рынок новых объемов затрудняется необходимостью дополнительных расчетов финансовой модели с учетом возможного перевода продаж проектов на счета эскроу.

В итоге в первом квартале 2019 года на присоединенных территориях столицы в продажу было выведено на 38% меньше, чем годом ранее.

По данным аналитиков, примерно 65% покупателей жилья в Новомосковском округе — это жители других районов столицы. Как правило, это молодые специалисты, а также люди в возрасте 40-45 лет с достатком выше среднего.

Фото: cian.ru

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