Легендарные хоккеисты Александр Якушев, Валерий Каменский и Павел Буре заложили первый камень в основание ледовой арены в Щекино Тульской области, информирует "Интерфакс". Ледовый дворец будет рассчитан на 600 зрительских мест.
Сообщается, что проект продолжает развитие хоккея и фигурного катания, которые очень популярны в этом регионе. Стройка ледового дворца даст мощный импульс воспитанию молодых звёздочек, которые будут представлять область на чемпионатах мира и олимпийских играх, отметил глава Тульской области Алексей Дюмин.
По словам Александра Якушева, хоккей — это игра, которая позволяет человеку раскрыться не только физически, но и закаляет его характер. Поэтому ее любят миллионы людей.
Ледовая арена будет открыта в 2020 году.
В настоящее время в регионе четыре ледовые арены. По одной в Туле и Алексине. Еще две — в Новомосковске. В текущем году планируется завершить строительство Ледового дворца в Туле. Он будет рассчитан почти на 3,5 тыс. зрителей.
Фото: vladtime.ru
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