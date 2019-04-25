Архитекторы разных стран предложили проекты восстановления Нотр-Дама﻿

Дизайн-студии и архитектурные бюро со всего мира представили свои проекты, информирует РБК. Это произошло после того, как французское правительство объявило о международном конкурсе на восстановление Нотр-Дама де Пари.



Появилось фото алтаря из горящего собора Парижской Богоматери / Новости от 16.04.2019 01:53

Сообщается, что архитекторы из Италии предложили сделать для собора крышу и шпиль из прочного хрусталя. Предполагается, что ночью их будет украшать яркая подсветка. Хрусталь будет символом хрупкости и духовности. Свет — нематериальности.

Французский дизайнер Матье Леханнер предлагает заменить шпиль не копией, а таким, как он выглядел во время пожара — в виде золотого пламени.

Кипрское бюро Kiss The Architect предложило перестроить шпиль с эклектичным сочетанием арок и крупных шаров из металла. Дизайнеры студии AJ6 Studio из Сан-Паулу предлагают сделать крышу и шпиль собора из цветного стекла.

Напомним, что в середине апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Пламя уничтожило шпиль и кровлю.

Фото: strelkamag. com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Пчелы Собора Парижской Богоматери выжили при пожаре

Посетители не смогут попасть в собор Парижской Богоматери минимум пять лет

Собор Парижской Богоматери будет восстановлен за пять лет — Макрон

Полиция задержала поджигателя собора Святого Патрика в США