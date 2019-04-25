Дизайн-студии и архитектурные бюро со всего мира представили свои проекты, информирует РБК. Это произошло после того, как французское правительство объявило о международном конкурсе на восстановление Нотр-Дама де Пари.
Сообщается, что архитекторы из Италии предложили сделать для собора крышу и шпиль из прочного хрусталя. Предполагается, что ночью их будет украшать яркая подсветка. Хрусталь будет символом хрупкости и духовности. Свет — нематериальности.
Французский дизайнер Матье Леханнер предлагает заменить шпиль не копией, а таким, как он выглядел во время пожара — в виде золотого пламени.
Кипрское бюро Kiss The Architect предложило перестроить шпиль с эклектичным сочетанием арок и крупных шаров из металла. Дизайнеры студии AJ6 Studio из Сан-Паулу предлагают сделать крышу и шпиль собора из цветного стекла.
Напомним, что в середине апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Пламя уничтожило шпиль и кровлю.
Фото: strelkamag. com
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