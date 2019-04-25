Участок трассы М-4 "Дон" на Кубани станет платным

На участке км 1195 — км 1319 трассы М-4 "Дон" на Кубани вводится платный проезд, пишет "Коммерсант". Стоимость проезда по платному участку при оплате наличными или банковской картой для легкового автомобиля днем составит 200 рублей. Ночью — 120 рублей.



Два участка трассы М-4 «Дон» стали платными до 2019 года

Сообщается, что водители, использующие транспондер T-pass, смогут сэкономить 20% от проезда по платному участку.

При этом отмечается, что автомобилисты будут оплачивать проезд вне зависимости от пройденного расстояния на пункте взимания оплаты на 1223 км трассы при каждом ее пересечении.

Платный участок соответствует 1Б технической категории. Он отвечает самым современным международным требованиям безопасности и комфорта.

Как отметили в ГК "Автодор", у участка есть бесплатная альтернатива по маршруту автомобильная дорога Р-217 "Кавказ" — автомобильная дорога 03 ОП РЗ 03К-002 Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края — автомобильная дорога М-4 "Дон".

Фото: kolesa.ru

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