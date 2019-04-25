Власти Ялты пересчитают возраст города-курорта

Власти Ялты предлагают считать возраст курорта с его первого упоминания, а не с даты присвоения ему статуса города, передает "Интерфакс". Годом основания Ялты принято считать 1838-й.



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Сообщается, что по инициативе совета старейшин города был поднят этот вопрос и отправлены соответствующие запросы на федеральный уровень для получения официального документа о том, когда основана Ялта. Об этом заявил глава администрации города Алексей Челпанов.

Официально годом основания Ялты считается 1838-й. Тогда приказом императора Николая I ей был присвоен статус города. У Ялты появилась своя символика.

Теме не менее ряд историков и общественных деятелей настаивают на том, что курорт старше на 684 года.

Алексей Челпанов уточнил, что есть данные о том, что ялтинский регион развивался как туристический с VII века. А первое упоминание населенного пункта датируется 1154 годом в сочинении Аль-Идриси, арабского географа и путешественника.

В настоящее время в уставе города дата основания остается прежней. Но она может быть изменена после получения поддержки на республиканском и федеральном уровне.

По мнению главы администрации Ялты, решение о пересчете возраста города повысит его туристическую привлекательность.

Фото: ru.krymr.com

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