В Панаме решили построить целую деревню из пластиковых бутылок, информирует РБК. В настоящее время проект находится на начальном этапе.
Сообщается, что в конечном итоге предполагается, что деревня, получившая меткое название Plastic Bottle Village, будет включать 90 — 120 домов. Каждый из них будет построен из нескольких тысяч пластиковых бутылок.
Известно, что проект пластиковой деревни был разработан канадским предпринимателем Робертом Безо. Она расположена на 33,5 гектара в панамских джунглях.
Сейчас полностью построен только один одноэтажный дом. Возведение следующего двухэтажного дома близится к завершению.
Как отмечают наблюдатели, ранее Безо возглавлял ныне закрытую схему переработки пластиковых бутылок в Бока-дель-Торо, Панама. Теперь эти бутылки будут использоваться при строительстве.
Сам предприниматель утверждает, что для возведения первого дома было использовано более 10 тысяч баклажек из полиэтилентерефталата. В нем обычно разливаются безалкогольные напитки.
Подсчитано, что для строительства каждого последующего дома будет необходимо от 10 до 25 тысяч переработанных пластиковых бутылок.
Фото: nice-flowers.com
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