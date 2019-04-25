Крупный мясокомбинат построят в Ново-Переделкино в 2022 году﻿

Современный комплекс по производству мясной продукции планируется построить на западе Москвы, информирует портал столичной мэрии. Мясокомбинат будет возведен по адресу Новоорловская улица, вл.3. Площадь объекта составит около 38 тыс. кв. м.



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Комплекс будет иметь от одного до четырех этажей, в зависимости от функциональной зоны. Всего зон будет пять: административно-лабораторная, производственная, инженерная, складская и вспомогательная.

Блоки заморозки и зона погрузки продукции будут одноэтажными. Производственный сектор — трехэтажным. В здании будет использована система автоматического выключения света и система контроля протечек.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года проекту был присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Контракт подписан на 10 лет. Строительство производственных зданий завершится к 2022 году.

Комплекс будет специализироваться на выпуске мясных полуфабрикатов. На новом предприятии будет создано 450 рабочих мест.

Фото: meatinfo.ru

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