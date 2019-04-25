Бюджет покупки самых дорогих домов на Рублевке упал на треть﻿

Средний чек покупки самых дорогих домов на Рублево-Успенском шоссе снизился на треть за последние пять лет, говорится в исследовании компании Savills. Самым большим спросом в сегменте элитной загородной недвижимости Московской области этой весной пользуются коттеджи стоимостью от 8 до 15 миллионов долларов.



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Как отмечают эксперты, основная часть элитного жилья в этом ценовом диапазоне располагается на Рублево-Успенском шоссе (69%). Это самые известные и престижные локации — Барвиха, Жуковка и Николино.

Самый широкий выбор элитных коттеджей представлен в поселке Барвиха 21 на Рублевке (25 предложений первичного и вторичного рынков). Другое популярное направление — Новорижское шоссе. Здесь также экспонируются элитные резиденции от $8 до $15 млн. Это 21% от общего количества подобных объектов. Только 8% предложений приходится на Ильинское, Сколковское и Минское шоссе.

Всего в предложении загородного рынка запада Подмосковья представлено порядка 240 коттеджей в указанных ценах.

Примерно половина из них располагается на удалении менее 10 км от МКАД, 22% — от 20 до 25 км. Остальные сосредоточены в средней зоне — на удалении 10-20 км от столицы.

Фото: realty.rbc.ru

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