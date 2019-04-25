Минимальная ставка аренды жилья в столице опустилась до 15 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании компании "Мир квартир". Это сопоставимо с ценами в Московской области.
Сообщается, что за указанную сумму на востоке столицы можно снять однокомнатную квартиру в панельной пятиэтажке. Подобные рекордно низкие значения были зафиксированы экспертами в мае 2017 года, когда самую дешевую квартиру в Москве можно было арендовать за 17 тыс. рублей.
В число наиболее дешевых предложений на конец апреля также попали квартиры стоимостью 17 тыс. и 18 тыс. рублей в месяц. За такие суммы в аренду сдаются однокомнатные квартиры в хрущевках. Обе расположены на окраинах города — в районах Бирюлево Восточное и Соколиная гора. В объявлениях сказано, что в квартирах есть мебель и бытовая техника.
В настоящее время, по данным экспертов компании, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет 40 тыс. руб. в месяц. Причем на рынке есть предложения с ценником в 2-2,5 ниже среднего показателя. В основном такие объекты расположены в спальных районах на востоке, северо-востоке и юго-востоке Москвы.
Фото: oooarsenal.ru
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