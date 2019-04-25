Призеров конкурса благоустройства малых городов могут лишить грантов



Пять миллиардов рублей выделят на развитие малых городов

Победители прошлогоднего конкурса региональных проектов по созданию комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах, которые не приступят к реализации проектов до конца года, будут лишены призовых денег, информирует "Интерфакс-Недвижимость".

Как заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, призовые средства регионов-победителей прошлогоднего конкурса благоустройства, которые не приступят к реализации проектов, будут возвращены в бюджет.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, в очередь отметил, что не все победители прошлогоднего конкурса приступили к реализации проектов. По его словам, в шести регионах еще не приступили к исполнению взятых на себя обязательств.

Как сообщалось ранее, конкурс малых городов и исторических поселений стал частью федерального проекта "Жилье и городская среда". В этом конкурсе участвуют муниципальные образования со статусом федеральных, региональных исторических поселений. А также города с численностью населения до 100 тыс. жителей.

Ежегодный призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей.

Фото: 1ul. ru

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