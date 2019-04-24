Власти Москвы планируют в течение года помыть с моющим раствором фасады всех зданий в городе, информирует РИА Недвижимость. Отмоют в том числе и дома, включённые в программу реновации.
"Мы сейчас до майских праздников моем то, что выходит на центральные улицы, а дальше зайдём в каждый район. Даже дома, которые пойдут под реновацию, мы отмоем фасады", — заявил заммэра Петр Бирюков.
Сообщается, что масштабное благоустройство мегаполиса реализуется, в том числе в рамках программы "Моя улица". Эта программа стартовала в столице в 2015 году.
В ходе реализации программы были реконструированы улицы, отремонтированы фасады и сделана подсветка зданий, организованы велодорожки и дополнительные автопарковки.
Также за последние 10 лет было реконструировано 53 км береговой линии Москвы-реки. До 2020 года власти города намерены отремонтировать ещё около 20 км набережных города.
Фото: rcmm.ru
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