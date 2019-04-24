Вместо шпиля Нотр-Дама предложили создать теплицу и пасеку﻿﻿

Американское архитектурное бюро NAB представило проект теплицы на крыше собора Парижской Богоматери, информирует РБК. На месте шпиля Нотр-Дама де Пари архитекторы предлагают создать пасеку со множеством ульев.



Собор Парижской Богоматери сгорал на глазах у всего мира. Фотографии / Новости от 16.04.2019 09:12

Сообщается, что леса, которыми сейчас покрыта сгоревшая часть здания, будут повторно использованы для создания проекта. Он будет представлять из себя позолоченную стальную структуру, разделенной стеклянными панелями. Эта теплица станет местом, где смогут поговорить священнослужители.

Помимо этого, она будет использоваться в качестве образовательной программы для детей. Их будут обучать ведению сельского хозяйства и садоводству.

Напомним, что 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Пламя уничтожило шпиль и кровлю. Причиной возгорания полиция называет короткое замыкание.

Фото: ridus. ru

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