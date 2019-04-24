ООО "Ипотечный партнер" (Казань, "внучка" банка "Ак Барс") приступило к выдаче ипотеки по нормам шариата, информирует "Интерфакс". Банковский продукт был представлен в рамках международного экономического форума KazanSummit-2019.
Ипотечный продукт предполагает покупку жилья в рассрочку в форме исламского контракта "мурабаха". Проект разработан в соответствии со стандартами Организации по учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях (AAOIFI).
Отмечается, что первоначальный взнос должен составлять от 10% до 80%. Срок рассрочки составляет от 1 года до 25 лет. Минимальная сумма финансирования — 500 тыс. рублей.
Суть продукта состоит в том, что "Ипотечный партнер" покупает квартиру, делает определенную наценку и продает в рассрочку, заявил руководитель направления исламского банкинга "Ак Барса" Искандер Исхаков.
Это не является классической ипотекой, потому что банк, когда выдает ипотеку, дает деньги под залог недвижимости.
"Мы выступаем как продавец недвижимости, несем риски, связанные с правами собственности при продаже недвижимости. Цена на продаваемую квартиру у нас фиксированная, отсутствуют пени за просрочку", — подчеркнул банкир.
По его словам, приобретение жилья по нормам шариата сопоставимо по стоимости с классической ипотекой.
Фото: caa-network.org
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