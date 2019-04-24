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В Нью-Йорке могут запретить строительство стеклянных небоскребов

Недвижимость

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио планирует запретить строительство небоскребов из стали и стекла, информирует РБК. Существующие высотки необходимо будет модернизировать в соответствии с новыми энергоэффективными стандартами.


Небоскреб в Сан-Франциско превратился в «Око Саурона» / Новости от 02.11.2018 12:47

Сообщается, что инициатива станет частью стратегии развития города OneNYC, которая рассчитана до 2050 года. Идея основа на том, что для обслуживания небоскребов требуется большое количество энергии.

Благодаря запрету на высотки можно снизить выброс в атмосферу парниковых газов на 30% уже через десять лет. Помимо этого, девелоперам города необходимо будет модернизировать уже существующие башни в соответствии с новыми стандартами энергоэффективности.

В случае если они не сделают этого до 2024 года, ежегодный штраф составит $1 млн за одну башню. Как сообщалось ранее, высотные здания из стекла в Нью-Йорке не только отрицательно влияют на атмосферу, но и убивают миллионы перелетных птиц.

Фото: votpusk.ru

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Темы сталь объект стекло высотка нью-йорк небоскреб недвижимость строительство
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