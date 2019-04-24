Россия стала второй в Европе по вводу торговых центров

В 2018 году Россия заняла второе место в Центральной и Восточной Европе по объему построенных торговых площадей, информирует РБК. Российский показатель достиг 483 тыс. кв. м, уступив лишь Турции ( 525 тыс. кв. м).



Детский парк в Торговом центре Москвы

На третьем место по вводу торговых площадей стоит Польша с показателем 300 тыс. кв. м. В общей сложности на европейский рынок было выведено порядка 2,6 млн кв. м новых торговых площадей. Это на 28% ниже соответствующего показателя за весь 2017 год.

Отмечается, что четверть построенных в прошлом году торговых площадей в России располагается в столичном мегаполисе. В то же время данный показатель является самым низким за последние 15 лет.

Аналитики прогнозируют, что в 2019-2020 гг. ожидается рост. В нынешнем году может быть введено уже 700 тыс. кв.м торговых площадей. Как сообщали ранее, в текущем году в России будет введено рекордное количество аутлетов.

Фото: riamo.ru

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