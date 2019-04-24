Пенсионеры составляют десятую часть покупателей жилья на черноморском побережье

Более 30% покупателей квартир в городах Черноморского побережья — люди старше 50 лет, говорится в исследовании компании "Талан". При этом доля пенсионеров в общем объеме спроса на такое жилье в России растет и уже достигла 7%.



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Как отмечают эксперты, стоимость содержания загородных домов с приусадебными участками оказалась в текущих условиях достаточно высокой. Поэтому уже несколько лет подряд отмечается тренд на приобретение альтернативных форматов недвижимости взамен дачам.

Аналитики считают, что первыми отреагировали на изменение на рынке загородного жилья пенсионеры и люди предпенсионного возраста. В настоящее время иногородние покупатели от 50 лет и старше формируют около 1/3 спроса на жилую недвижимость в Геленджике, Анапе, Туапсинском районе. Почти 25% — в Ростове-на-Дону.и Краснодаре.

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные или небольшие двухкомнатные квартиры. Средний чек покупки такой недвижимости колеблется в диапазоне от 1,7 до 3,5 млн. рублей.

Подтверждением повышения активности спроса со стороны пенсионеров стал рост числа ипотечных кредитов лицам старше 60 лет. В частности, в первом полугодии 2018 года рост числа подобных кредитов составил 58%.

Фото: atorus.ru

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