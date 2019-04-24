После майских праздников в Москве начнут планово отключать горячую воду

Сразу после завершения долгих майских праздников в столице начнется плановое отключение горячей воды, информирует РБК. Отключение горячей воды начнется с 13 мая, отключать будут на 10 рабочих дней.



Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Сообщается, что работы по плановому отключению горячего водоснабжения в столице будут проходить вплоть до августа. Эти работы связаны с подготовкой коммуникаций к новому отопительному сезону.

По традиции в летнее время проводится проверка работы всех элементов городской системы централизованного теплоснабжения. Отмечается, что максимальный срок отключения составит десять дней.

Причем при внеплановом отключении горячего водоснабжения жители Москвы могут взыскать за моральный ущерб выплату неустойки в размере 3% от месячного тарифа за каждый день неисполнения обязательств своей управляющей компанией.

В регионах России в настоящее время средний срок летнего отключения горячей воды составляет 14 дней. В Москве — самый короткий период отключения.

Ранее сообщилось, что сроки летнего отключения горячей воды планируется сократить до трех дней.

Фото: molva33.ru

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