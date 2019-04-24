В апартаментах можно будет временно зарегистрироваться

В России планируется разрешить временно регистрироваться в апартаментах, пишет "Российская газета". Новый законопроект сейчас разрабатывается в Госдуме.



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Отмечается, что несмотря на разрешение о временной прописке, нельзя механически приравнять апартаменты к жилью. К их строительству предъявляются совершенно другие требования. Законотворцы предлагают признать апартаменты недвижимостью, пригодной для временного проживания.

Сообщается, что законодательная новелла направлена на то, чтобы упростить людям жизнь во многих сферах. В частности, временная регистрация поможет при трудоустройстве на работу, оформлении документов и кредитов.

В настоящее время апартаменты юридические представляют собой коммерческий формат недвижимости. Они возводятся на землях, жилая застройка на которых запрещена.

Как сообщалось ранее, Минстрой России уже разрабатывал законопроект, предоставляющий возможность регистрации в этом формате недвижимости. Но осенью 2018 года Госдума отказалась рассматривать вопрос о жилом статусе апартаментов.

Фото: mls-altai.ru

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