В центре Петербурга появится "Арт-парк"

В историческом центре Петербурга планируется открыть "Арт-парк", передает РИА Недвижимость. Будущая зеленая зона может составить конкуренцию московскому парку "Зарядье".



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Сообщается, что обустроить парк решили на набережной Добролюбова. И конкретно на территории, которую прежде намеревались отдать под строительство судебного квартала.

Сроки реализации проекта в настоящее время обсуждаются. На данный момент известно, что петербургский парк разбить хотят в окружении стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости.

Эксперты отмечают, что по площади "Арт-парк" на набережной уступают столичному "конкуренту". По планам он займет 9,5 га. "Зарядье" простирается на 13 га.

На территории набережной Добролюбова появится парковая зона и Арт-парк. В театрально-выставочный комплекс войдут несколько концертных залов, лекторий, кинотеатр и мастерские. А также художественные галереи и гастрономический центр. Частью парка станет Дворец танца Бориса Эйфмана, отмечается в сообщении.

Фото: moika78.ru

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