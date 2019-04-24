В историческом центре Петербурга планируется открыть "Арт-парк", передает РИА Недвижимость. Будущая зеленая зона может составить конкуренцию московскому парку "Зарядье".
Сообщается, что обустроить парк решили на набережной Добролюбова. И конкретно на территории, которую прежде намеревались отдать под строительство судебного квартала.
Сроки реализации проекта в настоящее время обсуждаются. На данный момент известно, что петербургский парк разбить хотят в окружении стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости.
Эксперты отмечают, что по площади "Арт-парк" на набережной уступают столичному "конкуренту". По планам он займет 9,5 га. "Зарядье" простирается на 13 га.
На территории набережной Добролюбова появится парковая зона и Арт-парк. В театрально-выставочный комплекс войдут несколько концертных залов, лекторий, кинотеатр и мастерские. А также художественные галереи и гастрономический центр. Частью парка станет Дворец танца Бориса Эйфмана, отмечается в сообщении.
Фото: moika78.ru
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