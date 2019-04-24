В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22% увеличилось количество предложений о продаже дач, сообщает "Авито. Недвижимость". Рост наблюдается по сравнению с данными за первый квартал прошлого года.
Как отмечают эксперты, рост числа объявлений о продаже связан в том числе с концом "дачной амнистии", когда оформить дачу в собственность можно было по упрошенным правилам. До этого налоги на нее были невысокими. Или их вообще не было.
По мнению председателя Совета Всероссийской общественной организации "Финпотребсоюз" Игоря Костикова, количество предложений о продаже дач увеличилось из-за того, что у россиян падают реальные доходы. Граждане не все в состоянии их дальше содержать. Это становится действительно "дорогим удовольствием".
"В связи со всеми мерами по легализации недвижимости растут платежи за дачи. Потом, в зависимости от статуса они попадают еще и в налог по недвижимости. А у нас налоги на недвижимость в сельских районах выше, чем в городских", - отметил эксперт.
Из-за этого владельцы дачных домов пытаются от них избавиться, чтобы получить какие-то деньги и пополнить свой бюджет и одновременно снять ответственность.
Похожая ситуация складывается даже на Рублевке. Многие владельцы элитных коттеджей уже начинают испытывать финансовые проблемы и не могут дальше оплачивать расходы по содержанию элитной недвижимости.
" Некоторые граждане продолжают строить себе дворцы, не понимая, что это такая быстро заканчивающаяся история. Сейчас эта волна того, что есть финансовые проблемы с содержанием загородной недвижимости, докатилась уже до средних и ниже средних слоев населения, потому что у них просто нет денег на это", - подчеркнул Игорь Костиков.
Фото: investcafe.ru
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