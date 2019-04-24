Спрос россиян на недвижимость Кипра увеличился с 2017 по 2018 год на 6%, передает ТАСС. Всего за шесть лет с 2013 по 2018 годы количество сделок граждан РФ с кипрской недвижимостью выросло в три раза.
Как отмечают эксперты, средняя сумма сделок в 2018 году составляла 400 тысяч евро. Характерно, что за последние пять лет россияне стали покупать чаще апартаменты сегмента "люкс" в высотных зданиях на стадии строительства, чем отдельные дома. В наиболее популярном среди россиян кипрском городе Лимассол в 2018 году было продано более 300 подобных апартаментов.
По прогнозам аналитиков, спрос российских клиентов на кипрскую недвижимость в ближайшие годы будет расти в среднем на 5-7%в год. Похожими темпами будут расти и цены на кипрскую недвижимость, приобретенную за последние два года.
По мнению наблюдателей, в течение ближайших 4-5 лет рынок недвижимости Кипра полностью оправится от последствий жесткого кризиса 2013 года.
Кипр является одним из наиболее популярных туристических направлений для россиян. По официальным данным Статистической службы Кипра, в 2018 году остров посетили более 780 тыс. российских туристов. Это составило почти 20% от общего въездного турпотока.
Фото: cyprus-index.ru
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