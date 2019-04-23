Альпинисты накроют Нотр-Дам брезентом

Альпинисты на время накроют пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери брезентом для защиты от дождя, информирует РИА Новости. Дождевая вода может наполнить пазухи свода, и своды рискуют обвалиться.



Хроника пожара в Нотр-Дам де Пари в Париже

По словам главного архитектора по реставрации собора Нотр-Дам Филиппа Вильнёва, балочные крепления на месте, брезент прибывает. "Альпинисты, поскольку именно альпинисты будут этим заниматься, а также строители, готовы", — подчеркнул Филипп Вильнёв. Приоритетной задачей в данном случае является защита собора от грядущего дождя.

Напомним, что крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. В результате обрушился шпиль собора. Сильным пламенем была объята несущая конструкция.

Тем не менее, уцелели структура Нотр-Дама и главные произведения искусства и реликвии, хранившиеся в соборе.

По официальным данным, приоритетной является версия о случайном характере пожара.

Фото: ntv.ru

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