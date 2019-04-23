Дачники стали массово продавать свои дома﻿

Весной этого года зарегистрирован значительный рост числа объявлений на продажу загородного участка с домом, информирует Лента. ру. По сравнению с данными за первый квартал прошлого года он составил 22%.



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Сложилась ситуация, когда многие люди получили свои дачные участки в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Они строили на них дома собственными силами из подручных материалов. Ведь достать их во времена тотального дефицита было крайне трудно.

Помимо этого, панельно-щитовые домики оказались не приспособлены для зимнего проживания. В них нет ни отопления, ни канализации. Да и подъезд довольно часто оказывается затруднительным.

Как правило, эти строения неликвидны. Их надо или оформлять согласно новым правилам, или вообще сносить и строить все заново.

По данным экспертов, сейчас средняя цена "квадрата" в России составляет 64,5 тысячи рублей. Первое место в стране по стоимости дач занимает Республика Крым. Там квадратный метр обойдется в среднем в 75,8 тысячи рублей. На втором месте Башкирия (71,9 тысячи рублей), на третьем — Московская область (69,2 тысячи).

Дешевле всего дачи в Калининградской области: 56,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Фото: yablor.ru

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