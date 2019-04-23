Небоскреб-тюбетейку построят в Казани﻿

В столице Татарстана на берегу Казанки намерены возвести 125-метровый "Тюбетей Тауэр", информирует РБК. Эта башня в форме татарского национального убора должна стать одним из главных туристических достопримечательностей Казани.



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Сообщается, что необычный проект был презентован президенту РТ Рустаму Минниханову на заседании Инвестиционного совета Татарстана. Автор идеи, пермский бизнесмен Рашид Габдуллин, намерен вложить средства в строительство башни.

Небоскреб планируют возвести на правом берегу реки Казанка. Он будет расположен по соседству с Дворцом водных видов спорта.

Отмечается, что на высоте 95 метров будет организована смотровая площадка. Вокруг башни создадут тематический парк.

Предполагается, что за год "Тюбетей Тауэр" сможет принимать 500 тысяч гостей. Срок строительства объекта - 2,5 года.

"Как Эйфелева башня, но получше", — пошутил на презентации глава Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: votpusk.ru

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