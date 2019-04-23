Организатору незаконной свалки в Мытищах выписан штраф на 225 млн рублей

Министерство экологии Московской области оштрафовало организатора незаконной свалки в городском округе Мытищи на 225 млн рублей, информирует портал регионального ведомства.



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Проверка показала, что участок, на котором размещались отходы, принадлежит предприятию "Совхоз "Марфино". Но находится в аренде у физического лица. Гражданин под видом подготовки участка к продаже сваливал туда строительные и коммунальные отходы, закапывая их бульдозером. Разрешительная документация на производство работ у него отсутствовала.

Это дало основания привлечь виновника к ответственности. Согласно УПК РФ, порча земли наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей. Также статья предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов или принудительными исправительными работами на срок до двух лет.

Материалы расследования по факту организации незаконной свалки в деревне Марфино городского округа Мытищи в управление МВД города Мытищи.

Фото: mytischiriamo.ru

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