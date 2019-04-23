По итогам марта 2019 года городом с самыми дешевыми частными домами оказался Курган со средней стоимостью 19,5 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщает РБК. На втором месте в рейтинге расположился Магнитогорск — 19,9 тыс. руб. за 1 кв. м.
Почетное третье место занял Новокузнецк, где загородный дом можно приобрести в среднем за 20 тыс. руб. за квадратный метр. Четвёртое место занимает Тольятти (21,1 тыс. руб. Замыкает пятерку лидеров Киров (21,3 тыс. руб.).
Дороже всего загородное жилье продается в Сочи. В этом городе-курорте загородный дом стоит в среднем за 79,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Второе и третье места по стоимости загородного жилья занимают подмосковные города Химки (78,3 тыс. руб.) и Балашиха (66,2 тыс. руб.). Четвертое место занимает Севастополь со стоимостью 60 тыс. руб. за 1 кв. м. Пятое — Владивосток с 56 тыс. руб. за 1 кв. м.
Как отмечают эксперты, в 59 из 78 городов с населением более 250-ти тысяч жителей цена загородной недвижимости увеличилась. Самый большой рост отмечен во Владивостоке (+28%), Москве (+21%), Якутске (+19%), Санкт-Петербурге (+13%) и Махачкале (+17%).
Фото: trinixy.ru
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