Реконструировать загородный дом можно будет за счет маткапитала

Минтруд предложил расширить виды земельных участков, на которых разрешено строительство или реконструкция домов с участием материнских денег, пишет "Российская газета". С таких строений сняты многие ограничения и в них теперь можно зарегистрироваться.



Строить - не перестроить. Дома в ближайшем Подмосковье

Отмечается, что идею разрешить расходовать средства маткапитал на строительство жилья на садовом участке много раз высказывали сами граждане. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами с отчетом Правительства, поддержал подобную инициативу.

До настоящего времени использовать маткапитал для строительства или реконструкции дома разрешалось только в случае, если земельный участок под ним предназначался для ИЖС.

На этот раз Минтруд предложил расширить виды земельных участков, на которых разрешено строительство или реконструкция с участием средств маткапитала.

Предлагаемые изменения Минтруда касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома, а не садового дачного домика.

Фото: gorizont-sk.ru

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