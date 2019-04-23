Минтруд предложил расширить виды земельных участков, на которых разрешено строительство или реконструкция домов с участием материнских денег, пишет "Российская газета". С таких строений сняты многие ограничения и в них теперь можно зарегистрироваться.
Отмечается, что идею разрешить расходовать средства маткапитал на строительство жилья на садовом участке много раз высказывали сами граждане. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами с отчетом Правительства, поддержал подобную инициативу.
До настоящего времени использовать маткапитал для строительства или реконструкции дома разрешалось только в случае, если земельный участок под ним предназначался для ИЖС.
На этот раз Минтруд предложил расширить виды земельных участков, на которых разрешено строительство или реконструкция с участием средств маткапитала.
Предлагаемые изменения Минтруда касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома, а не садового дачного домика.
Фото: gorizont-sk.ru
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