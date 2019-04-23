Все объекты незавершенного строительства в Московской области рассчитывают ликвидировать за четыре года, передает "Интерфакс". С начала 2018 года было ликвидировано — достроено или снесено — более 200 объектов недостроя, что составляет около 12% от общего количества.
"Мы начали работу эту плотно с декабря 2017 года. Ежегодно планируем удваивать объекты сноса по сравнению с предыдущим годом. Таким образом мы к 2023 году должны завершить ликвидацию всех наших 1600 объектов", — заявил глава областного комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Отмечается, что до конца этого года в Московской области планируется снести 235 объектов. На 2020 год намечен снос более 460 недостроев.
Лидерами по ликвидации объектов стали Балашиха, Серпухов, Дмитровский городской округ, Лосино-Петровский, Одинцовский городской округ. Власти отмечают, что почти половина всех объектов незавершенного строительства — самострои самих граждан.
Фото: mosday.ru
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