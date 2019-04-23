С сегодняшнего дня мавзолей Владимира Ленина закроется на три недели. Это связано с подготовкой и проведением на Красной площади и в Кремле праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, передает "Интерфакс".
Как сообщалось ранее, в середине апреля мавзолей открылся для посещения после двухмесячных плановых профилактических работ. Они были связаны с обеспечением сохранности забальзамированного тела Ленина.
В мавзолее работали сотрудники Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР). Они занимаются обеспечением сохранности забальзамированного тела Владимира Ленина.
В обычные дни доступ в мавзолей открыт во вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.
Напомним, что 22 апреля отмечалось 149 лет со дня рождения Владимира Ленина. Мавзолей внесли в список объектов федерального значения. Сам памятник-усыпальница с 1995 года находится под защитой Кремля.
Фото: mosday.ru
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