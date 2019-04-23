Cамовольно построенные жилые дома должны быть легализованы, пишет "Парламентская газета". Однако при условии, что после проведения обследования зданий подтвердится их безопасность для проживания.
Как заявил глава Минстроя Владимир Якушев, важно решить проблемы самостроя совместно с властями на региональном уровне. По словам чиновника, надо найти пути и максимально узаконить то, что уже существует.
"Позиция министерства такова. Мы делаем инструментальное обследование. Если его результаты говорят нам о том, что людям там жить безопасно, то, конечно, нужно найти варианты, как это узаконить", — подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края через суд инициировали снос домов-самостроев. В общей сложности в прошлом году были снесены 372 здания. Около половины из них — в Сочи.
В то же время в сочинской мэрии заявили, что самовольно построенные дома могут избежать сноса, если они заселены. А также в случае, если проверка спецкомиссии не выявила нарушений норм противопожарной и сейсмической безопасности.
Фото: newizv.ru
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