Безопасные самострои могут легализовать - Минстрой

Cамовольно построенные жилые дома должны быть легализованы, пишет "Парламентская газета". Однако при условии, что после проведения обследования зданий подтвердится их безопасность для проживания.



Сочи освобождают от высотных самостроев / Новости от...

Как заявил глава Минстроя Владимир Якушев, важно решить проблемы самостроя совместно с властями на региональном уровне. По словам чиновника, надо найти пути и максимально узаконить то, что уже существует.

"Позиция министерства такова. Мы делаем инструментальное обследование. Если его результаты говорят нам о том, что людям там жить безопасно, то, конечно, нужно найти варианты, как это узаконить", — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края через суд инициировали снос домов-самостроев. В общей сложности в прошлом году были снесены 372 здания. Около половины из них — в Сочи.

В то же время в сочинской мэрии заявили, что самовольно построенные дома могут избежать сноса, если они заселены. А также в случае, если проверка спецкомиссии не выявила нарушений норм противопожарной и сейсмической безопасности.

Фото: newizv.ru

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