Дачные теплицы обложат налогом﻿

В случае, если дачная теплица имеет капитальный фундамент, и ее перемещение без повреждения всей конструкции невозможно, такая постройка относится к недвижимости, пишет "Российская газета". Это значит, что на такую недвижимость необходимо оформить право собственности.



Стройке.рад. Теплицы и парники

Уточняется, что теплицы с капитальным фундаментом как объект недвижимости необходимо внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). А также уплачивать обязательный налог.

По разъяснениям Федеральной налоговой службы (ФНС), от уплаты налога освобождаются оформленные в собственность капитальные постройки площадью менее 50 кв. м. Причем такое строение не должно использоваться для предпринимательской деятельности.

Помимо этого, льгота распространяется только на один объект, которым владеет собственник. Все остальные капитальные хозпостройки облагаются налогом в общем порядке, пояснили в ведомстве.

Владельцам земельных участков не надо ставить на кадастровый учет вспомогательные постройки: бани, беседки, сараи.

Фото: xn--39-6kcaeztcpm7bh3av5b.xn--p1ai

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