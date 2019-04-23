Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в нацпроекте "Жильё и городская среда" будет расти, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление вице-премьера Виталия Мутко.
По словам чиновника, целевые показатели в национальном проекте по доле ИЖС — это где-то 40-42% от общего объёма ввода жилья.
"Сейчас решено немножко повнимательней посмотреть на проблему ИЖС, разработать программу по развитию — мы рассчитываем, что доля будет подниматься", — подчеркнул вице-премьер.
Глава Минстроя Владимир Якушев в свою очередь отметил, что для развития ИЖС необходимо решить три фактора. Прежде всего это строительство инфраструктуры. Далее — это получение земельных участков, А также необходимо решить вопрос ипотечного кредитования для таких проектов.
Ранее сообщалось, что российское правительство приняло решение о разработке отдельной программы развития и поддержки индивидуального жилищного строительства. В разработанном документе будут указаны механизмы финансовой поддержки строительства. А также перечень мероприятий по достижению показателей по вводу жилья. Это, в свою очередь, должно быть скорректировано с учетом паспорта национального проекта, чтобы отражать последнюю динамику ввода жилых домов.
Фото: akvatruboplast.ru
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