Смоленскую крепостную стену отреставрируют за четыре года

Реставрационные работы на Смоленской крепостной стене начнутся в 2021 году и продлятся до 2025 года, информирует "Интерфакс". На реставрацию Смоленской крепостной стены по линии Минкульта планируется выделить порядка 1,3 млрд рублей.
Сообщается, что в 2019–2020 годах, до непосредственного начала работ по реконструкции, планируется провести проектирование объекта.
В ходе реконструкции Смоленской крепостной стены предполагается восстановление зубцов на пряслах, подпорных столбов и внутренних помещений башен. А также обновление кровли.
Для сохранения аутентичности кладки часть стены будет "законсервирована". Помимо этого, ожидается, что отдельные башни и прясла откроют для посещения.
Реставрация предусматривает также воссоздание боевых ходов, восстановление утраченных элементов и конструкций, обустройство подсветки.
Смоленская крепостная стена - уникальный памятник древнерусского оборонного зодчества. Она является объектом культурного наследия федерального значения.
Фото: spp.lfond.spb.ru
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