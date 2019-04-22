Эксперты назвали стоимость летней аренды квартир на черноморских курортах

Цены на аренду в Геленджике к лету 2019 года поднимутся на 93%, сообщает РБК. Квартиру здесь снять в аренду будет дороже, чем в других курортных городах. Однокомнатная квартира обойдется в 30 тыс. руб. в месяц. Двухкомнатная — в 49,8 тыс. руб.



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Второе и третье места в рейтинге высоких цен на аренду жилья предстоящим летом поделили Сочи и Ялта. В Ялте цены к сезону вырастают на 40-52%, до 28,7 тыс. руб. за однушку и до 46,5 тыс. руб. за двушку.

Соответственно, в Сочи — на 25-39%, до 26,7 тыс. руб. за однокомнатную и 46,6 тыс. руб. за двухкомнатную квартиру.

По прогнозам экспертов, дешевле всего в июне снять жилье можно будет в Ейске, городе на берегу Азовского моря. В июне 2019 года город будет курортом с наиболее доступной арендой. Здесь однокомнатные квартиры к лету подорожают на 39% (до 11,9 тыс. руб.), а двухкомнатные — на 37% (до 14,9 тыс. руб.). Отмечается, что Симферополь оказался единственным городом, где, сдавая двухкомнатную квартиру, можно не работать.

Фото: travel-picture.ru

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