Проект моста через Севастопольскую бухту прошел технологический и ценовой аудит, пишет "Российская газета". Проект предусматривает возведение вантового моста, а также подходов к нему. Общая протяженность мостового объекта составляет четыре километра.
Сообщается, что начальная точка моста будет находиться на Корабельной стороне Севастополя, в районе Апполоновой балки. Конечная точка — в районе Инженерной балки на Северной стороне. Заезды предусмотрят с улиц Богданова и Брестской.
На мосту и автоподходах к нему определено четыре полосы для движения автотранспорта. По две в каждом направлении. По краям проезжей части установят шумозащитные экраны.
Проект строительства вантового моста будет финансироваться за счет федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
Как сообщалось ранее, губернатор города Дмитрий Овсянников озвучил стоимость моста через Севастопольскую бухту. Цена работ составляет порядка 40 миллиардов рублей.
Фото: sevastopol.su
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